Анчелотти: Гасперини проделал потрясающую работу в «Аталанте» и продолжает её делать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о наставнике итальянской «Аталанты»

Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».

«У нас прекрасные отношения. Мы друзья. Наши отношения начались в «Ювентусе» (когда Гасперини возглавлял молодёжную команду, а Анчелотти был тренером первой команды. — Прим. «Чемпионата»).

«Аталанта» стабильно играет в Европе благодаря Гасперини, и с тех пор, как он пришёл, они также очень хорошо играют в Италии. Из команды вышло несколько отличных и важных игроков. Так что он проделал потрясающую работу и продолжает её делать», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА на сайте организации.