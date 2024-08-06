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Анчелотти: Гасперини проделал потрясающую работу в «Аталанте» и продолжает её делать

Анчелотти: Гасперини проделал потрясающую работу в «Аталанте» и продолжает её делать
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о наставнике итальянской «Аталанты»
Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас прекрасные отношения. Мы друзья. Наши отношения начались в «Ювентусе» (когда Гасперини возглавлял молодёжную команду, а Анчелотти был тренером первой команды. — Прим. «Чемпионата»).

«Аталанта» стабильно играет в Европе благодаря Гасперини, и с тех пор, как он пришёл, они также очень хорошо играют в Италии. Из команды вышло несколько отличных и важных игроков. Так что он проделал потрясающую работу и продолжает её делать», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА на сайте организации.

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