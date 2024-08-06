Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев: мне очень жаль, что Соболев не играет, являясь звездой лиги

Президент РПЛ Алаев: мне очень жаль, что Соболев не играет, являясь звездой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Мне очень жаль, что Александр Соболев не играет. Жаль, что и Фёдор Чалов покинул РПЛ, но он поехал реализовывать своё желание, биться за еврокубки. Я это всё понимаю и желаю Фёдору удачи. У Александра Соболева есть контракт, он является яркой звездой лиги, но не играет. Меня это расстраивает, но это не моё дело, а взаимоотношения клуба и, возможно, третьей стороны», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Материалы по теме
Евгений Бушманов: такому «Спартаку» не нужен Александр Соболев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android