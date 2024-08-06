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Андрей Кириленко: желаю «Спартаку» занять первое место в РПЛ

Андрей Кириленко: желаю «Спартаку» занять первое место в РПЛ
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Чемпион Европы по баскетболу Андрей Кириленко пожелал московскому «Спартаку» стать чемпионом России в сезоне-2024/2025. Также известный баскетболист высказался о ситуации с нападающим красно-белых Александром Соболевым, будущее которого находится в подвешенном состоянии. В СМИ появлялась информация, что Соболев хочет перейти в «Зенит» и клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в нём. Однако позже переговоры усложнились.

«Пожелаю удачи «Спартаку», чтобы он занял первое место в Премьер-Лиге. Ситуация с Соболевым? Жалко, что он не играет за «Спартак». Хотелось бы, чтобы Александр выступал за красно-белых. Не знаю деталей всей ситуации. Он собирается в «Зенит»? Значит, Соболев хочет перейти туда», – приводит слова Андрея Кириленко «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Соболев отстранён от основной группы «Спартака». По версии СМИ, Александр вёл себя в коллективе токсично из-за желания уйти в «Зенит».

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