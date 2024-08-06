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Шикунов: понравился состав «Спартака» на матч с «Крыльями» — на сегодня он идеальный

Шикунов: понравился состав «Спартака» на матч с «Крыльями» — на сегодня он идеальный
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал разгромную победу команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Красно-белые забили три безответных мяча в ворота самарцев.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Вчера «Спартак» без проблем и уверенно обыграл «Крылья Советов». Команда играла хорошо и использовала свои моменты. Станкович ещё втягивается в процесс работы в «Спартаке». Он поглубже узнал футболистов команды, а также их потенциал. Мне вчера понравилось, какой состав выставил Станкович на игру, он на сегодняшний день идеальный», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место

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