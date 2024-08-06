Шикунов: понравился состав «Спартака» на матч с «Крыльями» — на сегодня он идеальный

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал разгромную победу команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Красно-белые забили три безответных мяча в ворота самарцев.

«Вчера «Спартак» без проблем и уверенно обыграл «Крылья Советов». Команда играла хорошо и использовала свои моменты. Станкович ещё втягивается в процесс работы в «Спартаке». Он поглубже узнал футболистов команды, а также их потенциал. Мне вчера понравилось, какой состав выставил Станкович на игру, он на сегодняшний день идеальный», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место