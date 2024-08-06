Тольяттинский «Акрон» арендовал нападающего «Крыльев Советов» Владимира Хубулова, сообщает пресс-служба самарского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

23-летний Владимир Хубулов перешёл в «Крылья Советов» в июле 2022 года из владикавказской «Алании». За время в самарской команде нападающий провёл 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение игрока с командой из Самары рассчитано до июня 2026 года.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге «Акрон» заработал три очка и на текущий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России тольяттинцы стартовали с поражения от «Рубина» (0:4).