Гранат: Соболев поможет любой команде РПЛ, но нужно покопаться в себе и характере

Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Угальде уже притёрся к партнёрам по команде, нашёл взаимопонимание, а также привык к нашему чемпионату. Поэтому он начал забивать. Кроме того, это работа тренерского штаба и всей команды.

Что касается Соболева, то в качестве футболиста он нужен всем, но самое главное, что нужно покопаться в себе и в своём характере. По футбольным качествам он хороший футболист и поможет любой команде», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.