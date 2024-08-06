Синицын: печалит, что «Краснодар» не побеждает. Но у Мусаева будет время дать результат

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре чёрно-зелёных на старте сезона-2024/2025.

«Краснодару» прежде всего не хватает забитых голов. Команда в матче с «Факелом» встала на те же грабли, что в игре с махачкалинским «Динамо», не хватило какой-то агрессии. Было создано не так много моментов, и отсутствовала реализация. Печалит, что «Краснодар» не побеждает в матчах не с такими грозными соперниками. Если команда претендует на высокие позиции, то в таких играх должны набираться основные очки. Можно убрать за скобки матч с «Ахматом», ведь «Краснодару» всегда тяжело играть в Грозном, а в играх с двумя другими командами нужно было одерживать победы. Но пока что-то не удаётся. Я думаю, тренерский штаб работает над этими моментами.

Что касается отставки Мусаева в ближайшее время, то пока не знаю, но всё возможно. Команда идёт без поражений, но в чемпионате пока без побед, это не самый лучший показатель. В прошлом сезоне мы увидели непонятную отставку Ивича после зимних сборов и пары поражений. Все задавались вопросом: зачем убирать тренера, который ведёт команду к чемпионству? Сейчас две-три неудачные игры на старте, но Мусаеву могут дать время, потому что сезон длинный и новому специалисту без сборов нужно сразу давать результат. Вряд ли можно найти такого тренера. Поэтому у Мусаева ещё будет время, чтобы дать результат», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.