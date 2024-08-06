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Слот: у «Ливерпуля» глубокий состав? У других клубов игроков не меньше

Слот: у «Ливерпуля» глубокий состав? У других клубов игроков не меньше
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о том, считает ли он, что мерсисайдский клуб обладает глубоким составом.

«Думаю, у других клубов игроков не меньше, но всё зависит от того, как вы оцениваете. Если вы считаете и молодых игроков, то да, у нас достаточно много футболистов. Но скольким из них 18 лет, 21 год? Так что я не думаю, что у нас есть какой-то избыток в игроках. На большинстве позиций у нас есть по паре футболистов, и это нормально. В других командах бывает и побольше», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

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