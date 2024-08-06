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Никита Чернов высказался о новичках «Спартака»

Никита Чернов высказался о новичках «Спартака»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о новичках московского клуба. Он рассказал о взаимодействии Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде, об адаптации Маркиньоса и о самом коммуникабельном новичке красно-белых.

— Кажется, что с приходом Барко по-новому раскрывается Угальде.

— Да, ведь они общаются на одном языке, поэтому лучше понимают друг друга.

— Как новички вписываются в команду?

— Маркиньос понимает все требования, потому что уже играл под руководством Станковича. Думаю, с каждым днём у него всё будет улучшаться.

— Кто из новичков «Спартака» самый коммуникабельный?

— Довбня. Весёлый парень. Чем-то напоминает вратаря «Крыльев Советов» Фролова.

— Какой-то специальный ритуал для новичков у вас есть?

— Коридорчик и оплата счёта в ресторане всей команде. Ресторана пока не было, когда будет свободное время — сходим. Каждый новичок сам должен сводить команду в ресторан, а не все они вместе. Главное, чтобы пришедшие ребята приносили хороший результат на поле, — приводит слова Чернова «Евро-Футбол.Ру».

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