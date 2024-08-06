Анчелотти: Мбаппе придётся адаптироваться к «Реалу», как и всем остальным

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новом нападающем клуба Килиане Мбаппе.

«Прежде всего, он привнесёт свои качества, а также своё хладнокровие, отношение и преданность. Ему придётся адаптироваться к этой команде, как и всем остальным. Мы очень рады, что он здесь, потому что у него прекрасные качества, и — я уверен, учитывая его личность, — он быстро приспособится. Все в «Реале» очень рады, что он здесь: болельщики, клуб, игроки, товарищи по команде, тренер. Мы все очень рады. Мы уверены, что он справится очень хорошо», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА на сайте организации.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ».