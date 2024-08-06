Палата по разрешению споров отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление Владимира Федотова в отношении ЦСКА и приняла решение отказать российскому специалисту в выплате компенсации со стороны московского клуба.

«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение. Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ. В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», — сказано в заявлении РФС, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что бывший главный тренер армейцев Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров. По словам директора по коммуникациям московского клуба Кирилла Брейдо, армейцы предпринимали попытки встретиться с Федотовым и в досудебном режиме урегулировать возникший спор, однако результата это не принесло.