Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Палата по разрешению споров отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА

Палата по разрешению споров отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление Владимира Федотова в отношении ЦСКА и приняла решение отказать российскому специалисту в выплате компенсации со стороны московского клуба.

«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение. Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ. В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», — сказано в заявлении РФС, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что бывший главный тренер армейцев Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров. По словам директора по коммуникациям московского клуба Кирилла Брейдо, армейцы предпринимали попытки встретиться с Федотовым и в досудебном режиме урегулировать возникший спор, однако результата это не принесло.

Материалы по теме
Стало известно, когда РФС рассмотрит иск Владимира Федотова к ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android