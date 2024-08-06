Новичок «Крыльев» Гальдамес: у команды есть всё, чтобы побеждать

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о старте самарской команды в сезоне-2024/2025. Он считает, что у «Крыльев Советов» есть всё, чтобы добиваться результата, а значит, победы в скором времени придут.

«Крылья» — отличный клуб, у которого всё есть. Единственное — пока нет побед. Нам надо работать и побеждать, для этого всё есть, в том числе поддержка. Уверен, что скоро мы добьёмся победы.

У меня был разговор с Осинькиным. Он мне сказал, что я получу немного игрового времени со «Спартаком», чтобы войти в ритм. У меня был длинный отпуск после Кубка Америки. Уверен, что я быстро наберу форму и помогу команде», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.