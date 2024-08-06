«Факел» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам после матча с «Краснодаром»

Воронежский «Факел» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Факел» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать два момента встречи с «Краснодаром», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

«Факел» считает, что арбитр ошибочно не показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну на 62-й минуте матча. Также клуб просит рассмотреть незасчитанный гол полузащитника Дилана Мертенса на 75-й минуте матча.

Напомним, матч между «Факелом» и «Краснодаром» состоялся 4 августа. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Сухой. Игра закончилась без забитых голов, счёт — 0:0.