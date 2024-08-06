Овчинников: не считаю, что какой-то чемпионат, кроме АПЛ и Ла Лиги, лучше РПЛ

Начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников поделился мыслями о том, готов ли нападающий «Зенита» Максим Глушенков перейти в европейский клуб.

«Я не считаю, что какой-то чемпионат, кроме английского и испанского, лучше РПЛ. По организации и той динамике, которая сейчас происходит в развитии российского футбола, мы не сильно уступаем другим чемпионатам. Что касается Глушенкова, я думаю, что он уже готов играть во многих европейских клубах», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в пяти матчах в составе петербургского клуба по ходу сезона-2024/2025.