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Олейников: «Крылья» не первый клуб, у которого три поражения подряд, впереди 27 туров

Олейников: «Крылья» не первый клуб, у которого три поражения подряд, впереди 27 туров
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Новичок «Крыльев Советов» Иван Олейников поделился мыслями о неудачной серии клуба из трёх поражений подряд на старте сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Всегда после чёрной полосы наступает белая. Мы не первый клуб, у которого было три поражения подряд. Впереди ещё весь чемпионат — 27 туров. Есть время исправить ситуацию», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.

Олейников является воспитанником ЦСКА, откуда один раз отдавался в аренду в «Факел». После армейского клуба Иван поиграл за «Шинник» и «Чайку», а летом 2022 года присоединился к грозненской команде. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.

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