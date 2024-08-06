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Чернов: «Спартак» не делит соперников на лидеров и аутсайдеров

Чернов: «Спартак» не делит соперников на лидеров и аутсайдеров
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Напомним, игра проходила в Москве и завершилась уверенной победой столичной команды со счётом 3:0.

«Были ли сомнения в победе над „Крыльями Советов“? Мы не делим команды на лидеров и аутсайдеров. С каждым соперником играем в свою силу. В матче с самарцами получилось забить три мяча и в целом хорошо сыграть в атаке. Создали много моментов.

Как оценю старт сезона? Можно было и лучше. Имею в виду первую игру», — приводит слова Чернова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Крылья Советов» после трёх стартовых туров нового сезона РПЛ по-прежнему без очков в турнирной таблице. «Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место в таблице.

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