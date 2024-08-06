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«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по пяти решениям судьи Бобровского после матча с «Пари НН»

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по пяти решениям судьи Бобровского после матча с «Пари НН»
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Махачкалинское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пяти решениям в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять неназначенных пенальти в ворота «Пари НН», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Перечень спорных эпизодов по мнению махачкалинского «Динамо»:

— эпизод на восьмой минуте матча после попадания мяча в руку Дмитрию Тихому;

— эпизод на 18-й минуте матча. Защитник «Пари НН» Гоцук задействовал в борьбе с Эгашем Касинтурой две руки;

— эпизод на 41-й минуте матча. Нарушение правил защитником «Пари НН» Каккоевым;

— эпизод на 45+3-й минуте матча. Форвард «Динамо» Мх упал в штрафной «Пари НН» после стыка с Гоцуком;

— эпизод на 79-й минуте матча. Назначенный пенальти в ворота «Динамо Мх» за фол Табидзе на Зе Турбо.

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