Анчелотти: забавно, что Винисиус, Родриго и Беллингем больше не считаются молодыми

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался работе с 18-летним нападающим Эндриком и 19-летним полузащитником Ардой Гюлером.

«Мне очень нравится [работать с ними], потому что они очень быстро учатся. Они прислушиваются к предложениям и инструкциям. Они хотят расти и совершенствоваться. Забавно, что Винисиус, Родриго, Беллингем и Камавинга больше не считаются молодыми игроками.

У нас молодая команда с большим будущим. Это будет зависеть от них и их способности объединиться в команду, объединиться и построить отличный состав, потому что в конечном итоге победителем всегда оказывается состав, команда», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА на сайте организации.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн.