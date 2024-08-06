Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: забавно, что Винисиус, Родриго и Беллингем больше не считаются молодыми

Анчелотти: забавно, что Винисиус, Родриго и Беллингем больше не считаются молодыми
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался работе с 18-летним нападающим Эндриком и 19-летним полузащитником Ардой Гюлером.

«Мне очень нравится [работать с ними], потому что они очень быстро учатся. Они прислушиваются к предложениям и инструкциям. Они хотят расти и совершенствоваться. Забавно, что Винисиус, Родриго, Беллингем и Камавинга больше не считаются молодыми игроками.

У нас молодая команда с большим будущим. Это будет зависеть от них и их способности объединиться в команду, объединиться и построить отличный состав, потому что в конечном итоге победителем всегда оказывается состав, команда», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА на сайте организации.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн.

Материалы по теме
Анчелотти: Мбаппе придётся адаптироваться к «Реалу», как и всем остальным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android