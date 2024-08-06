Хавбеку «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну провели операцию после травмы правой лодыжки

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилий правой лодыжки, сообщает пресс-служба испанского клуба. Из больницы российского хавбека должны выписать завтра, 7 августа.

«Сегодня утром Арсену Захаряну провели операцию после повреждения малоберцовых сухожилий правой лодыжки. Операция была проведена в Барселоне доктором Хорди Вегой. При отсутствии осложнений игрок будет выписан из больницы завтра, в среду, 7 августа», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Реала Сосьедад».

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.