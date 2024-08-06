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«Ахмат» объявил о подписании нападающего сборной Казахстана

«Ахмат» объявил о подписании нападающего сборной Казахстана
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Казахстанский нападающий Максим Самородов официально стал футболистом «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба грозненцев. Форвард, последним клубом которого был «Актобе», подписал с российской командой четырёхлетний контракт.

«Приветствуем Максима в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

В сезоне-2024 чемпионата Казахстана 22-летний Максим Самородов провёл 13 матчей, в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету две игры в Лиге конференций. Результативными действиями нападающий не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,2 млн.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала два очка за три игры.

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