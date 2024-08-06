Колыванов: давайте посмотрим на «Спартак» в матчах с более серьёзными соперниками

Бывший российский футболист Игорь Колыванов высказался об игре московского «Спартака» на старте сезона-2024/2025. В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые разгромили самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0.

«Давайте посмотрим на «Спартак» в матчах с более серьёзными соперниками. Понятное дело, что «Крылья Советов» сейчас находятся в не самой оптимальной форме и потеряли многих игроков, поэтому команда не так сильна, как в прошлом сезоне. Красно-белые молодцы, они выиграли три матча подряд и забили красивые голы. Надеемся, что «Спартак» при Станковиче будет прогрессировать и показывать хорошую игру», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.