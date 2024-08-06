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«Рубин» просит ЭСК РФС рассмотреть два эпизода после матча с «Химками»

Казанский «Рубин» попросил Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотреть два эпизода после матча 3-го тура чемпионата страны с «Химками» (2:3).

«Рубин» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать два момента встречи с «Химками», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Отметим, что «Рубин» считает, что арбитр Кукуян ошибочно не удалил защитника «Химок» Анджелковича на 33-й минуте матча и ошибочно назначил пенальти на 81-й минуте.

Напомним, 3 августа состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2