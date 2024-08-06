Слот — об интересе «Ньюкасла» к Джозефу Гомесу: я не следил за слухами

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о защитнике «красных» Джозефе Гомесе, интерес к которому проявлял «Ньюкасл».

«Я не следил за слухами. Единственное, что я знаю, так это то, что во вторник Джо будет с нами. Я разговаривал с ним после Евро-2024, но не только с ним, с другими сборниками тоже. Они должны соответствовать высоким стандартам, потому что наверняка видели, что те игроки, которые тренировались с самого начала предсезонки, преуспели», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.