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Плетнёв: «Зенит» способен пройти всю РПЛ без поражений

Плетнёв: «Зенит» способен пройти всю РПЛ без поражений
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнёв рассказал, с кем из футболистов наиболее рационально будет расстаться санкт-петербургскому клубу. По его мнению, «Зениту» стоит отпустить Клаудиньо, если тот хочет покинуть команду. Также Плетнёв поделился мнением о том, способен ли «Зенит» пройти всю дистанцию Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 без поражений.

– У «Зенита» слишком много игроков для заявки РПЛ. Как думаете, с кем руководству петербуржцев стоит расстаться?
– Провокационный вопрос. Такие решения должен принимать тренерский штаб. С кем-то придётся расстаться, обладая такой большой скамейкой с такой же большой зарплатой. Судя по информации, Клаудиньо один из кандидатов на выход. Мне кажется, это наиболее рационально — расстаться с таким человеком [который хочет уйти из клуба].

– «Зенит» способен пройти этот чемпионат без поражений?
– Почему нет? Думаю, да. «Байер» показал, что чемпионат Германии можно пройти без поражений, который сильнее РПЛ. Обладая таким подбором игроков, это вполне возможно, — приводит слова Плетнёва «Спорт день за днём».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних розыгрышах РПЛ подряд. В нынешнем сезоне за три стартовых тура «Зенит» набрал максимально возможное количество очков — 9. Аналогичный показатель лишь у одной команды, помимо сине-бело-голубых, — это московское «Динамо».

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