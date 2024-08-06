Игрок «Спартака» Чернов: надеюсь, ПАОК станет для Чалова трамплином в более сильную лигу

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК из ЦСКА.

«Пожелал ему удачи. Жду от него голов в Греции. Надеюсь, что потом Чалов перейдёт в более сильную лигу, а ПАОК станет для него трамплином. У него есть все качества для этого», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Ранее стало известно, что Чалов попал в заявку ПАОКа на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со шведским «Мальмё». Встреча состоится 6 августа. Также в заявку клуба из Салоник попал ещё один россиянин — Магомед Оздоев.