Сёмин: сборной России надо ещё обыграть Таиланд и Вьетнам — лёгких соперников не бывает

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном проведении товарищеских матчей сборной России с национальными командами Таиланда и Вьетнама.

«Надо сотрудничать на международной арене. Сборной надо играть независимо ни от чего. Таиланд и Вьетнам надо ещё обыграть — лёгких соперников не бывает. В любом случае нужно, чтобы команда собиралась, проводила сборы и матчи. РФС всё правильно делает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.