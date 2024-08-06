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«Урал» не смог договориться о трансфере хорватского полузащитника Пршира

«Урал» не смог договориться о трансфере хорватского полузащитника Пршира
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«Урал» хотел подписать полузащитника «Горицы» Юрицу Пршира. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хорватский клуб хотел € 1 млн за трансфер игрока, но у «Урала» был заложен бюджет только в € 500 тыс. на эту позицию, поэтому переход сорвался. При этом интерес к Прширу есть у клубов РПЛ — в частности, у «Пари НН».

Напомним, «Урал» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе «Акрону». «Урал» принимает участие в Первой лиге впервые с 2013 года. После четырёх туров второго по престижности первенства екатеринбуржцы набрали семь очков и занимают шестое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025.

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