«Барселона» договорилась о переходе хавбека «РБ Лейпциг» Ольмо за € 62 млн — Романо

Каталонская «Барселона» достигла устной договорённости о переходе полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма сделки составит € 55 млн гарантированных выплат и ещё € 7 млн в виде бонусов. Ольмо подпишет с сине-гранатовыми контракт до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Даниэль принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.