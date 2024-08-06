Ещенко рассказал, как изменился футбол за последние 10 лет

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался об изменениях в футболе за последние 10 лет на примере турниров национальных команд. Он отметил, что раньше футбольная общественность знала всех футболистов топ-сборных (даже запасных), а сейчас и в основном составе этих команд выходят малоизвестные игроки.

«Сейчас футбол стал скучным. Лет 10 назад мы знали всех игроков запаса. А сейчас даже не знаем игроков, которые выходят в основе топ-сборных. Теперь есть много средних футболистов, но очень мало звёзд», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

Напомним, этим летом состоялся чемпионат Европы по футболу. Победителем континентального первенства стала сборная Испании, обыгравшая в финале Англию со счётом 2:1.