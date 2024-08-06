Арбитр Федотов разобрал судейство в скандальном матче «Динамо» Махачкала — «Пари НН»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в скандальном матче 3-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Пари НН». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу нижегородцев.

«Плохо, что все решения были направлены против одной команды. В первом эпизоде на восьмой минуте — вопрос коммуникации. Изначально рассматривали офсайд. Так как его не было, смотрели на попадание мяча в руку. Непростой момент для Бобровского даже после просмотра, потому что всё висело. Во втором моменте можно поддержать судью, который решил не назначать 11-метровый. Близкое расстояние между игроками, естественное движение защитника — сложно, но верно.

Дальше всё намного сложнее. Я эти эпизоды разделил, но если рассматривать их вместе, то понятно, что никакой одинаковой трактовки здесь нет. На 18-й минуте Гоцук боролся за позицию с применением рук и оттолкнул игрока «Динамо». Как единичный эпизод это нормально. Бобровский давал бороться в такие моменты. Но дальше мы берём назначенный на 78-й минуте 11-метровый и сравниваем с этим эпизодом. И теперь это уже совсем не нормально. Это называется «неодинаковая трактовка единоборств».

На 60-й минуте Бобровский показал вторую жёлтую игроку «Динамо». Он написал, что за грубую игру. Но я бы скорее сказал, что здесь был срыв перспективной атаки. Решение в любом случае правильное.

Теперь о моменте на 78-й минуте. Здесь полный цирк. Ну не могут арбитр и VAR назначать такие пенальти на последних минутах. Не даёшь на 18-й минуте — не давай и здесь. Повода для вмешательства VAR не было, но Бобровского зачем-то позвали к монитору. Конечно, это нормальное единоборство даже при контакте. Защитник всё время смотрел только на мяч. А упавший футболист «Пари НН», наоборот, смотрел на соперника. И как только первый захотел сыграть в мяч, второй двинулся к нему, а не к мячу. Здесь вообще можно было свистнуть фол в другую сторону.

Этот момент — проблема не только Бобровского, но и VAR в лице Шафеева. Единственное обстоятельство, при котором можно было позвать арбитра к монитору, — это если он сказал, что ничего не видел. Но я в это не верю. У Бобровского была открытая позиция, но он не стал двигаться в штрафную, чтобы улучшить её. То есть проблема Бобровского стала ещё и проблемой Шафеева, который не только неправильно полез в эпизод, но и показал судье неправильный ракурс. Теоретически можно было бы говорить о фоле, если бы был повтор со спины. Но вместо этого Бобровский зафиксировал фол по повтору, на котором его очевидно не было.

Пузырь вздулся и лопнул. Этих судей обязательно надо наказывать. Потому что так нельзя. И сами арбитры должны понимать, что у них все эпизоды сваливаются в сторону одной команды. Просто так это не оставят», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.