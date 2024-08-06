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Игорь Колыванов: Соболев может забивать и помочь «Спартаку» в трудных матчах

Игорь Колыванов: Соболев может забивать и помочь «Спартаку» в трудных матчах
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Бывший российский футболист Игорь Колыванов высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев — хороший футболист. Понятное дело, что всю предсезонку ходили разговоры, что он уходит в «Зенит». Но Соболев однозначно может забивать и помочь «Спартаку» в трудных матчах, когда надо сбросить или пробить головой», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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