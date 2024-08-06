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Шикунов: Угальде должен был выстрелить — в «Спартаке» под него поменяли схему

Шикунов: Угальде должен был выстрелить — в «Спартаке» под него поменяли схему
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Под Угальде чуть поменяли схему «Спартака», где есть просторы, куда он влетает. Поэтому у него пошло. Плюс он хорошо сыгрался с Барко, в общем, идёт процесс. Угальде должен был выстрелить, потому что 11 матчей без голов — это ненормально.

Не сказал бы, что Соболев не нужен «Спартаку». Этот вопрос спорный. Такой нападающий, как Соболев, нужен всегда. Александр — форвард другого плана. «Спартак» с Угальде в матче с «Крыльями Советов» играл через низ. А иногда команды приезжают и закрываются у себя в штрафной, поэтому нужно продавливать и проламывать, и для этого нужен Соболев», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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