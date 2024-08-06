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Игрок «Спартака» Чернов: Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Литвиновым

Игрок «Спартака» Чернов: Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Литвиновым
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Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об исполнении штрафных ударов аргентинским полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко. Отметим, что Барко забил гол прямым ударом со штрафного в своей дебютной игре за «Спартак».

«Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Русланом Литвиновым. Если серьёзно, то Барко, конечно, отличный исполнитель, хорошо подаёт. С «Крыльями», правда, угловые не шли, но штрафные всегда здорово бьёт. Всё впереди», — приводит слова Чернова Legalbet.

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Эсекьеля в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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