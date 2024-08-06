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Игорь Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Ростов»

Игорь Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Ростов»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит» — «Ростов». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

«Несложная игра для Мешкова. Но он не показал жёлтую Комличенко за демонстративное несогласие с решением арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал девять очков и занимает первое место. В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Ростов» после трёх матчей РПЛ заработал четыре очка и располагается на шестой строчке.

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