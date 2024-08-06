Юрист рассказал, что Федотов может обратиться в CAS по делу о выплатах от ЦСКА

Тренер Владимир Федотов допускает подачу иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) против московского ЦСКА после получения полного решения палаты по разрешению споров РФС. Об этом рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова.

«Апелляция подаётся в течение 21 дня с момента получения полной версии решения. Мы её запросим. Как только она будет изготовлена, возможно, в течение двух недель, у нас будет 21 день на обращение в CAS. Мы обсудим полную версию решения с клиентом, решим, обращаться или нет. Но, скорее всего, да», — приводит слова юриста ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление Владимира Федотова в отношении ЦСКА и приняла решение отказать российскому специалисту в выплате компенсации со стороны московского клуба. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо сообщал, что армейцы предпринимали попытки встретиться с Федотовым и в досудебном режиме урегулировать возникший спор, однако результата это не принесло. Отметим, что на посту главного тренера ПФК ЦСКА Владимира Федотова сменил бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.