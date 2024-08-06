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Арбитр Федотов рассказал об ошибке судьи матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Арбитр Федотов рассказал об ошибке судьи матча «Спартак» — «Крылья Советов»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:0).

«К Левникову один вопрос. На 28-й минуте он не разобрался с нарушением правил: зафиксировал фол и показал жёлтую игроку «Крыльев» за срыв перспективной атаки, хотя правила нарушал футболист «Спартака». Хорошо, что это произошло не в штрафной», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место.

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