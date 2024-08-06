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Песьяков: третий гол «Спартака» «Крыльям» — «привоз», но не будем переходить на личности

Песьяков: третий гол «Спартака» «Крыльям» — «привоз», но не будем переходить на личности
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался по итогам матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

— Третий гол «Спартака» — «привоз»?
— Да, но давайте не будем переходить на личности. Просто неправильно принятое решение. Вместо игры в одно касание мы играем в два и пропускаем.

— После игры в старте со «Спартаком» можно говорить, что ты первый номер?
— Я не знаю. Вопросы к тренерскому штабу, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

Напомним, матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов», состоялся 5 августа. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

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