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Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Динамо»

Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Динамо»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о предстоящем матче с московским «Динамо» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предстоящая игра с «Динамо» — матч двух лидеров РПЛ. В прошлом сезоне «Динамо» до последней минуты претендовало на чемпионство. Готовимся, ждём интересной игры, это хорошая команда. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы победить.

Перед «Динамо» есть вопросы по участию Нуралы Алипа в матче, который пока не тренируется. У остальных есть шансы сыграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.

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