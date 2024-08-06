Семак: если два-три человека уйдут в аренду, будет комфортное количество для работы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферной политике сине-бело-голубых.

«На сегодняшний день в команде 25 полевых игроков. Посмотрим, сколько уйдут в аренду. Если два-три человека уедут, наверное, будет достаточно комфортное количество для последующей работы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым. В прошлом сезоне команды четыре раза встречались между собой. В тех матчах трижды победили бело-голубые, а «Зенит» выиграл лишь однажды.