Арбитр Федотов: от проблем судью Кукуяна спасло то, что он рано свистнул

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между «Рубином» и «Химками» (2:3).

«На 62-й минуте был интересный эпизод. От проблем Кукуяна спасло то, что он рано свистнул. Хотя плохо, что он в принципе это сделал. Было нормальное единоборство, но после падения игрока «Химок» сразу прозвучал свисток. А футболист «Рубина» тем временем мог спокойно выходить один на один. Если бы арбитр дал свисток чуть позже, это была бы серьёзная ошибка и оценка была бы другая. Кукуян же понял, что ошибся, и возобновил игру со спорного мяча», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 3 августа состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.