Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ковентри Сити — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не всё зависит от нас». Семак — о возможной покупке «Зенитом» нового форварда

«Не всё зависит от нас». Семак — о возможной покупке «Зенитом» нового форварда
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, приобретут ли сине-бело-голубые нового нападающего в это трансферное окно.

«Посмотрим, будет ли новый нападающий. Не всё от нас зависит», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым. В прошлом сезоне команды четыре раза встречались между собой. В тех матчах трижды победили бело-голубые, а «Зенит» выиграл лишь однажды.

Материалы по теме
Семак: если два-три человека уйдут в аренду, будет комфортное количество для работы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android