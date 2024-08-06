Гасперини — о матче за Суперкубок с «Реалом»: возможно, это вершина в истории «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА, в котором итальянцы встретятся с «Реалом». Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».

«Это будет экстраординарное событие для «Аталанты», для Бергамо, для истории этого места. Мы играем против самого титулованного клуба в мире, против команды, которая выиграла больше всех в мире. Сыграть в таком финале за этот трофей с таким важным клубом было бы немыслимо ещё совсем недавно. Это огромное чувство гордости. А ещё — желание быть там, желание выйти на поле, показать отличное выступление и выстоять против клуба, который исторически является более сильной командой. Это действительно вдохновляющий момент для всего Бергамо, для всех болельщиков. Несомненно, это кульминационный момент, возможно, вершина в истории «Аталанты», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.