Станкович: это я попросил, чтобы «Спартак» купил Маркиньоса

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, что идея перехода бразильского нападающего Маркиньоса в московский клуб принадлежит ему.

«Это я попросил приобрести этого футболиста, после уже спортивный директор и департамент изучили его, идея была моей. Он прибыл недавно в команду, практически сразу были процедуры, разрешение на работу, обследование, в том числе сегодня что-то. Конечно, он мог сыграть и лучше, но в будущем я уверен, что так и будет, я его знаю как футболиста и человека, он сделает нам разницу», — приводит слова Станковича ТАСС.

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Он выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.