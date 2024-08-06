Денис Адамов: все могут составить конкуренцию «Зениту», в каждой игре тяжеловато

Вратарь «Зенита» Денис Адамов заявил, что каждый клуб Российской Премьер-Лиги может составить конкуренцию сине-бело-голубым.

«Зениту» все могут составить конкуренцию. Команда тренируется, готовится. Может, со стороны кажется, что нам легко в каких-то играх. Но хочу сказать, что нет. В каждой игре тяжеловато и приходится прикладывать максимум усилий, чтобы показывать хороший результат. А что будет в матче с «Динамо», увидим», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым. В прошлом сезоне команды четыре раза встречались между собой. В тех матчах трижды победили бело-голубые, а «Зенит» выиграл лишь однажды.