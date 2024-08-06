Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников назвал сильные стороны голкипера ЦСКА Торопа

Бывший голкипер, начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников назвал сильные стороны вратаря московского ЦСКА Владислава Торопа.

«Никто не играет в нашем чемпионате ногами так же, как это делает Тороп. Он это делает бесподобно и на самом высоком уровне. В РПЛ мало кто так же играет на выходах. У него прекрасная организация атаки руками, он понимает развитие атаки. У Славы прекрасная реакция и нервная система. И как знак качества Тороп очень трудолюбив! Верю, что он со временем займёт место в составе гранда. Без сомнений абсолютно!» — приводит слова Овчинникова Metaratings.

В прошедшем сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России. По итогам минувшего сезона РПЛ ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Московская команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.