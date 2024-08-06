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Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников назвал сильные стороны голкипера ЦСКА Торопа

Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников назвал сильные стороны голкипера ЦСКА Торопа
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Бывший голкипер, начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников назвал сильные стороны вратаря московского ЦСКА Владислава Торопа.

«Никто не играет в нашем чемпионате ногами так же, как это делает Тороп. Он это делает бесподобно и на самом высоком уровне. В РПЛ мало кто так же играет на выходах. У него прекрасная организация атаки руками, он понимает развитие атаки. У Славы прекрасная реакция и нервная система. И как знак качества Тороп очень трудолюбив! Верю, что он со временем займёт место в составе гранда. Без сомнений абсолютно!» — приводит слова Овчинникова Metaratings.

В прошедшем сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России. По итогам минувшего сезона РПЛ ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Московская команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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