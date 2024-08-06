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В ЦСКА прокомментировали судебную тяжбу с Владимиром Федотовым

В ЦСКА прокомментировали судебную тяжбу с Владимиром Федотовым
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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на решение Палаты по разрешению споров РФС, рассмотревшей иск экс-тренера красно-синих Владимира Федотова на выплату всей суммы до конца контракта и постановившей отказать российскому специалисту в выплате компенсации со стороны московского клуба.

«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной и мы делали всё, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции исходя из прописанных в контракте условий расторжения», — приводит слова Брейдо Sport24.

Напомним, ранее Брейдо сообщил, что армейцы предпринимали попытки встретиться с Федотовым и в досудебном режиме урегулировать возникший спор, однако результата это не принесло.

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