Капитан «Оренбурга» Малых: «Локомотив» — хороший вариант для Воробьёва, выше только Европа

Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых высказался о переходе нападающего Дмитрия Воробьёва в московский «Локомотив».

— Наверное, всё-таки мы не были готовы к уходу Воробьёва из «Оренбурга». Он не ходил, не рассказывал, какие у него предложения. Он ушёл в «Локомотив» на повышение, мы за него рады. Постараемся восполнить эту потерю другими футболистами.

— «Локомотив» — лучший вариант, куда мог перейти Дмитрий?

— Это один из лидеров нашего чемпионата, выше только Европа и «Зенит», естественно. В целом это хороший вариант для него, — сказал Малых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Воробьёв провёл за «Оренбург» 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В новом сезоне Воробьёв провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых забил три мяча.