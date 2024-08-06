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Агент игрока «Горицы» Пршира: есть очень большая вероятность, что Юрица окажется в России

Агент игрока «Горицы» Пршира: есть очень большая вероятность, что Юрица окажется в России
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Агент Дарио Крешич, представляющий интересы полузащитника «Горицы» Юрицы Пршира, прокомментировал информацию, что его клиент может продолжить карьеру в России.

«Мы разговаривали с «Уралом» о переходе Пршира, но ещё ничего не решили. Действительно, вопрос денег у «Урала» был проблемой. Юрицей интересовались не только «Пари НН» и «Урал», но и другие клубы из России, но не хочу их называть. Три-четыре команды проявляли интерес. Юрица в этом году очень хорошо играл, поэтому неудивительно, что о нём спрашивают, звонят.

Есть очень большая вероятность, что Пршир окажется в России. Мы каждый день разговариваем с клубами из России. Мы уже с ними работали, потому что наш игрок — Стефан Мелентьевич — выступает за «Химки», Мори Гбане тоже там был. Поэтом Юрица не первый наш игрок, который может оказаться в России», — сказал Крешич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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