Игрок «Крыльев Советов» Рахманович согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы 30-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, рассказал, что игрок согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии.

«Это действительно так, Рахманович может покинуть «Крылья» в летнее трансферное окно. У него есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Но существует определённый механизм, согласно которому работают трансферы в этой стране. Бюджет клуба должен быть одобрен министерством спорта, и мы ждём, когда этот вопрос будет улажен. Если они дадут «зелёный свет», переход состоится, если нет — это будет невозможно. Клубы между собой уже всё согласовали, Рахманович также утвердил свой контракт», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, 30-летний боснийский хавбек присоединился к «Крыльям» в начале сентября 2022 года. В прошедшем сезоне Амар провёл 29 матчей во всех турнирах, забил семь гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 2,5 млн.