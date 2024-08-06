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Киммих принял решение о своём будущем в «Баварии»

Киммих принял решение о своём будущем в «Баварии»
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29-летний правый защитник «Баварии» Йозуа Киммих принял решение остаться в мюнхенском клубе, несмотря на интерес к нему со стороны нескольких европейских грандов. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, это решение немецкого футболиста является окончательным.

Ранее в «Баварии» заявили, что клуб ведёт работу над продлением контракта с 29-летним защитником, который заканчивается летом 2025 года.

Киммих выступает в составе «Баварии» с 2015 года. За этот период он принял участие в 390 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 104 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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